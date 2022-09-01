Мастер спорта Калинина рассказала, что через игру можно привлечь ребёнка к тренировкам

Мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, к. м. с. по дзюдо Ксения Калинина рассказала, что привить у ребёнка интерес к спорту можно через игры, соревнование и личный пример.

«Увлечь ребёнка спортом можно, если вовлечь его в игру, состязания, соревнования какие-то, например эстафеты. Также сильный эффект оказывает личный пример», — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам Калининой, на этом останавливаться не стоит. Многие бросают занятия в подростковом возрасте.

«Тут уже мотивация идёт со стороны родителей и тренера. Всё равно нужен человек, наставник, за которым тянется ребёнок», — сказала мастер спорта.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.