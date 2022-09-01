военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Корабли Тихоокеанского флота выходят в море в рамках учений «Восток»

Короткая ссылка
Корабли Тихоокеанского флота выходят в море на стратегические учения «Восток-2022», сообщает Минобороны России.

«Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развёртыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что в морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в составе тактических групп на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

В ходе учений Тихоокеанский флот, Дальняя авиация ВКС России и военно-морские силы Китая будут совместно решать задачи противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее Камчатки.

Ранее Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить