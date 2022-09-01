Корабли Тихоокеанского флота выходят в море в рамках учений «Восток»

Корабли Тихоокеанского флота выходят в море на стратегические учения «Восток-2022», сообщает Минобороны России.

«Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развёртыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что в морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в составе тактических групп на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

В ходе учений Тихоокеанский флот, Дальняя авиация ВКС России и военно-морские силы Китая будут совместно решать задачи противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее Камчатки.

Ранее Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.