Из Подмосковья отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс

Из Московской области отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс.

Об этом сообщает телеканал «360».

В преддверии 1 сентября «Мособлгаз» направил детям ДНР и ЛНР 600 школьных наборов.

«Мы все понимаем, как сегодня тяжело приходится населению Донецкой и Луганской республик, поэтому помогать необходимо. Надеюсь, школьные наборы порадуют ребят и избавят родителей от лишних хлопот», — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее ФАН сообщало, что в гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.