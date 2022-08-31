Из Подмосковья отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В преддверии 1 сентября «Мособлгаз» направил детям ДНР и ЛНР 600 школьных наборов.
«Мы все понимаем, как сегодня тяжело приходится населению Донецкой и Луганской республик, поэтому помогать необходимо. Надеюсь, школьные наборы порадуют ребят и избавят родителей от лишних хлопот», — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Ранее ФАН сообщало, что в гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.