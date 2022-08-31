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Нутрициолог Юзуп предупредила о возможном вреде рыбных консервов

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Ирина Юзуп, нутрициолог, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, предупредила о возможном вреде рыбных консервов.
Нутрициолог Юзуп предупредила о возможном вреде рыбных консервов
  • РИА Новости

«Потребление рыбы рекомендуется врачами, нужно съедать хотя бы одно-два рыбных блюда в неделю. В рыбе, особенно морской, содержатся жирные кислоты омега-3, нужные нам витамины и минералы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, при консервации рыба проходит серьёзный процесс пастеризации, термической и химической обработки, что приводит к потере многих полезных свойств и возникновению вредных.

Например, в рыбных консервах нередко содержится очень много соли и рафинированного масла.

Ранее в разговоре с Nation News врач-диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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