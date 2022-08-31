Стартовал просветительский марафон «Знание»

Стартовал федеральный просветительский марафон российского общества «Знание».

Об этом сообщает Inforeactor.

Площадки мероприятия организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганской Народной Республике.

Запланированы выступления государственных и общественных деятелей, учёных и руководителей компаний, актёров, режиссёров и спортсменов.

В программу вошли треки «Знание. Сила», «Знание. Сделано в России», «Волонтёрство и экология», «Знание. Наследие России» и «Мы вместе».

Ранее телеканал «360» сообщал, что на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму рассказали об итогах грантового конкурса. Его лауреатами стали 35 участников из 23 регионов России и один из ДНР.