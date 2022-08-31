Стартовал просветительский марафон «Знание»
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor.
Площадки мероприятия организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганской Народной Республике.
Запланированы выступления государственных и общественных деятелей, учёных и руководителей компаний, актёров, режиссёров и спортсменов.
В программу вошли треки «Знание. Сила», «Знание. Сделано в России», «Волонтёрство и экология», «Знание. Наследие России» и «Мы вместе».
Ранее телеканал «360» сообщал, что на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму рассказали об итогах грантового конкурса. Его лауреатами стали 35 участников из 23 регионов России и один из ДНР.