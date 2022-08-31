Специалист по недвижимости Нюхалов объяснил популярность загородного малоэтажного жилья

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов объяснил популярность загородного малоэтажного жилья.

В беседе с Life.ru он отметил, что в загородных малоэтажных комплексах комфорт-класса, например, можно купить двухуровневое жильё, которое в городе стоило бы в несколько раз дороже.

«На общий рост интереса к этому формату повлияли и новации в законодательстве в смежной сфере ИЖС, возможность строить индивидуальные дома по 214-му закону и, как следствие, доступная ипотека», — считает эксперт.

Как отметил Нюхалов, на спрос к такому формату в столичном регионе продолжит влиять развитие МЦД.

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