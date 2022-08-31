Эксперт по недвижимости Хусаинов заявил о росте спроса на вторичное жильё в России

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что спрос на вторичное жильё в России по итогам августа 2022 года вырос в 3,6 раза по сравнению с маем.

«Мы отмечаем постоянно растущий тренд интереса россиян ко вторичной недвижимости в России, в том числе многие приобретают сейчас готовое жильё из-за сильно выросшего дисконта», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Хусаинов, покупать вторичную недвижимость в период относительно высоких процентных ставок — довольно выгодная стратегия, поскольку в это время дисконт, как правило, выше.

«В итоге покупатель сначала получает выгоду от скидки на квартиру, а позже увеличивает её за счёт рефинансирования ипотеки под более низкий процент», — пояснил он.

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