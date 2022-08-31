В Челябинской области локализовали пять лесных пожаров

Пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера заявила, что спасатели локализовали пять лесных пожаров в регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

«На территории Челябинской области установилась сухая и жаркая погода, на юге области вместе с высокой температурой воздуха отмечен сильный порывистый ветер, в связи с этим сегодня произошло пять лесных пожаров, которые локализованы», — указывает пресс-служба.

Уточняется, что наиболее сложная обстановка сложилась в Троицком и Варненском районах.

Глава региона в связи с жаркой погодой поручил главам муниципалитетов в срочном порядке ещё раз отработать вопросы мобилизации при угрозе пожара.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области природный пожар перешёл на село Варна.