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Иммунолог Логина посоветовала одеваться по погоде в первые дни осени

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина посоветовала одеваться по погоде в первые дни осени.
Иммунолог Логина посоветовала одеваться по погоде в первые дни осени
  • Gettyimages.ru

«Грядёт похолодание, поэтому чтобы не заболеть в первые дни осени, и детям, и взрослым необходимо одеваться в соответствии с погодой, избегать длительных переохлаждений, стараться не промокать под дождём или хотя бы не ходить долгое время в мокрой одежде или обуви», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, желательно носить маски или респираторы в общественных местах, а при появлении признаков инфекции незамедлительно обращаться к врачу.

«Никаких дополнительных таблеток и витаминов пить не надо. Летом все отдыхали, более-менее рационально питались, потому что было много свежих овощей и фруктов, поэтому в этом плане соблюдаем обычный образ жизни», — добавила Логина.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

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