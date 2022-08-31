военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ортопед Коршунова посоветовала тщательно выбирать сменную обувь для школьников

Короткая ссылка
Детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова посоветовала тщательно выбирать сменную обувь для школьников.
Ортопед Коршунова посоветовала тщательно выбирать сменную обувь для школьников
  • Gettyimages.ru

«Ноги детей заключены в сменку минимум по четыре часа пять дней в неделю. Поэтому выбирать такую обувь надо очень тщательно, чтобы в ней ребёнок ощущал себя так же естественно, как если бы ходил босиком», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, во время примерки нужно попросить ребёнка встать в обуви на носочки и на пяточки, походить и попрыгать — ногам должно быть удобно во всех положениях.

«Очень важно правильно подобрать обувь по размеру. Оцените расстояние от кончика самого длинного пальца до края стельки. Запас должен составлять примерно 5—10 мм. Недопустимо, чтобы обувь где-то жала или давила», — считает Коршунова.

Она также рекомендует выбирать модели из натуральных материалов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить