Ортопед Коршунова посоветовала тщательно выбирать сменную обувь для школьников

Детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова посоветовала тщательно выбирать сменную обувь для школьников.

«Ноги детей заключены в сменку минимум по четыре часа пять дней в неделю. Поэтому выбирать такую обувь надо очень тщательно, чтобы в ней ребёнок ощущал себя так же естественно, как если бы ходил босиком», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, во время примерки нужно попросить ребёнка встать в обуви на носочки и на пяточки, походить и попрыгать — ногам должно быть удобно во всех положениях.

«Очень важно правильно подобрать обувь по размеру. Оцените расстояние от кончика самого длинного пальца до края стельки. Запас должен составлять примерно 5—10 мм. Недопустимо, чтобы обувь где-то жала или давила», — считает Коршунова.

Она также рекомендует выбирать модели из натуральных материалов.

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