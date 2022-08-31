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Кравцов заявил о снижении бюрократической нагрузки на учителей

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о снижении бюрократической нагрузки на школьных учителей.
Кравцов заявил о снижении бюрократической нагрузки на учителей
  • РИА Новости

«Сейчас из закона «Об образовании» окончательно убрано понятие «образовательная услуга». Законодательно оформлено решение о снижении бюрократической нагрузки на учителей. С 1 сентября 2022 года чётко определён перечень документов, которые должен заполнять учитель. Больше никаких бумаг от него не имеют права требовать», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ведомство намерено продолжить совершенствование механизмов оплаты труда.

«Мы готовы и дальше развивать нашу систему образования в диалоге с профессиональным сообществом, родителями, школьниками», — подчеркнул Кравцов.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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