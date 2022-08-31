Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал своевременным решением создание всероссийского объединения детей и молодёжи.

«И опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь», — отметил он в беседе с kp.ru.

По его словам, такое движение поможет развивать таланты детей, вовлекать их в добровольчество, общественно значимую деятельность.

Также готовится специальная программа для участников общероссийского движения.

«Мы соберём лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию», — добавил Кравцов.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.