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Кравцов назвал своевременным решением создание всероссийского объединения детей и молодёжи

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Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал своевременным решением создание всероссийского объединения детей и молодёжи.
Кравцов назвал своевременным решением создание всероссийского объединения детей и молодёжи
  • РИА Новости

«И опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь», — отметил он в беседе с kp.ru.

По его словам, такое движение поможет развивать таланты детей, вовлекать их в добровольчество, общественно значимую деятельность.

Также готовится специальная программа для участников общероссийского движения.

«Мы соберём лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию», — добавил Кравцов.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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