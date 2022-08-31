Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал запуск цикла «Разговоры о важном».

«Это тот случай, когда мы вводим новый внеурочный цикл по просьбе самих педагогов. Он связан с тем, что школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а вообще про жизнь, простые человеческие ценности, про происходящее в мире», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ведомство упростит работу педагогов, даст им методические материалы, которые позволят доступно и интересно ответить на вопросы детей.

«Такие разговоры со школьниками будут проходить в начале каждой недели, начиная с 5 сентября. Есть уже примерное расписание... Например, 26 сентября в 5 — 7-х классах темой обсуждения станет «День пожилых людей», будем говорить о заботе и уважении к старшему поколению», — сообщил Кравцов.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.