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В ЛНР и ДНР откроется 1300 школ

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ЛНР и ДНР откроется 1300 школ.
В ЛНР и ДНР откроется 1300 школ
  • РИА Новости

«Мы проверяли их готовность, насколько занятия в школах будут безопасны. Кроме того, планируется в эти школы поставлять оборудование для специализированных классов, в том числе компьютерных, создавать условия для занятий спортом, расширять возможности дополнительного образования», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил министр, к занятиям приступят почти 325 тыс. учеников.

Также стало известно, что представители Ямало-Ненецкого автономного округа помогли восстановить разрушенную школу в Волновахе, передаёт «Ямал 1». Учреждение примет до 150 детей.

«Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка», — сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее сообщалось, что в крымские школы в новом учебном году пойдут 1954 ребёнка беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины.

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