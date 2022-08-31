Количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое
- РИА Новости
Как рассказала в интервью «Российской газете» Москалькова, на данный момент большинство поступающих в аппарат омбудсмена жалоб касается вопросов приёма детей в школы, безопасных условий обучения, проведения промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся.
Омбудсмен также помогает разобраться в конфликтных ситуациях с администрациями школ или между обучающимися и разрешать вопросы открытия или закрытия школ.
Ранее Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.