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Количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за полгода количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое
  • РИА Новости

Как рассказала в интервью «Российской газете» Москалькова, на данный момент большинство поступающих в аппарат омбудсмена жалоб касается вопросов приёма детей в школы, безопасных условий обучения, проведения промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся.

Омбудсмен также помогает разобраться в конфликтных ситуациях с администрациями школ или между обучающимися и разрешать вопросы открытия или закрытия школ.

Ранее Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.

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