Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за полгода количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказала в интервью «Российской газете» Москалькова, на данный момент большинство поступающих в аппарат омбудсмена жалоб касается вопросов приёма детей в школы, безопасных условий обучения, проведения промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся.

Омбудсмен также помогает разобраться в конфликтных ситуациях с администрациями школ или между обучающимися и разрешать вопросы открытия или закрытия школ.

Ранее Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.