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Во Владивостоке планируют построить предприятие по производству микросхем для автомобилей

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На острове Русский во Владивостоке планируют построить предприятие по производству микросхем для автомобилей на средства заинтересованных инвесторов.
Во Владивостоке планируют построить предприятие по производству микросхем для автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. Он отметил, что речь идёт о производстве микросхем 60 нанометров, которые необходимы для автомобилей.

«Я лично проводил встречи с российскими инвесторами, которые заинтересованы построить на Дальнем Востоке производство, чтобы выпускать микросхемы 60 нанометров», — цитирует Чекункова РИА Новости.

Он также добавил, что на российском рынке есть большой спрос на такие микросхемы на сотни миллиардов рублей в год.

Ранее в Минпромторге заявили, что у производителей из России, а также из дружественных стран будет возможность закрыть потребность отечественных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в подшипниках кассетного типа.

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