РИА Новости: родственники Цыганенко не смогли выйти с ним на связь

Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили, что не смогли выйти с ним на связь, личный Telegram-аккаунт мужчины не активен с 5 июля 2022 года.

«Он не отвечает. Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним — он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю... Мы не знаем, собираются ли они (с матерью. — RT) возвращаться», — заявила бабушка Цыганенко РИА Новости.

Ту же информацию агентству подтвердила и его тётя.

Отмечается, что привязанный к личному номеру Цыганенко Telegram-аккаунт не активен с 5 июля 2022 года.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Позже российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.