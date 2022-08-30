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В гуманитарной миссии ЕР рассказали об оказании помощи жителям Геническа

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В гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.

Об этом сообщает ФАН.

«Сегодня у нас был крайне напряжённый день, мы без устали раздавали геничанам гуманитарную помощь. Очень здорово, что вместе с нами работают волонтёры из числа местных жителей. По нашим впечатлениям, в городе уже сформировалась устойчивая, очень работоспособная гуманитарная команда», — заявил депутат Госдумы, руководитель Гуманитарного центра в Херсоне Игорь Кастюкевич.

По его словам, продуктовые наборы также выдаются жителям Генического района.

«По нашим подсчётам, в целом за несколько приездов нам удалось охватить помощью более 10 тыс. человек», — добавил Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что из Тамбовской области в ЛНР отправили стройматериалы и оборудование.

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