В гуманитарной миссии ЕР рассказали об оказании помощи жителям Геническа
Об этом сообщает ФАН.
«Сегодня у нас был крайне напряжённый день, мы без устали раздавали геничанам гуманитарную помощь. Очень здорово, что вместе с нами работают волонтёры из числа местных жителей. По нашим впечатлениям, в городе уже сформировалась устойчивая, очень работоспособная гуманитарная команда», — заявил депутат Госдумы, руководитель Гуманитарного центра в Херсоне Игорь Кастюкевич.
По его словам, продуктовые наборы также выдаются жителям Генического района.
«По нашим подсчётам, в целом за несколько приездов нам удалось охватить помощью более 10 тыс. человек», — добавил Кастюкевич.
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