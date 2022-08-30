В «Опоре России» прокомментировали сообщения о росте спроса на микродома

Вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков прокомментировал сообщения о росте спроса на микродома.

«У россиян есть потребность в загородных домах, но возможностей немного», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, рынок небольших круглогодичных домов небольшой, поэтому люди и обратили внимание на варианты, когда можно хотя бы летом жить на природе, но с меньшими затратами.

«При покупке летнего дома нужно изучить инфраструктуру: подъездные пути, общественный транспорт, свет, вода, канализация, магазины, возможности для досуга», — посоветовал Шлеменков.

Он добавил, что если дом планируется под круглогодичное использование, то важно смотреть на качество кровли, фундамента, теплового контура.

Ранее заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков в разговоре с «Известиями» рассказал, что в России начала сокращаться площадь не только выставляемых на продажу квартир, но и домов — вслед за микростудиями на рынке появились мини-коттеджи.