Сомнолог Бузунов напомнил о вреде недосыпа для здоровья

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов напомнил о вреде недосыпа для здоровья.

«Грубо говоря, человеку нужно спать восемь часов, а он спит, например, шесть, возникает два часа дефицита. Если 12 суток не спать нормально, будет 24 часа дефицита. И всё, человек уже практически недееспособен», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в такой ситуации человек не может нормально работать.

Как отметил Бузунов, больше суток без сна можно сравнить с тяжёлой формой опьянения.

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