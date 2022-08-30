Терапевт Сухова посоветовала проявлять осторожность при выборе яблок в магазине
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«Не стоит брать яблоко, если на нём есть коричневые и мутноватые точки, если яблоко дряблое, сморщенное, мягкое на ощупь, имеет неприятный запах», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Сухова, нежелательно покупать и блестящие яблоки.
«Это чаще всего импортные фрукты, которые покрыты тонкой восковой плёнкой для длительного хранения», — добавила врач.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.