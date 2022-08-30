Автоэксперт Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины.

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что сейчас выгоднее покупать автомобили, которые имеют в стране производственную поддержку. Также рекомендуется решить для себя, от каких опций в машине можно отказаться.

«В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Выбирать его надо не из премиальных соображений. Лучше покупать автомобиль бюджетного сегмента — неважно, российского он производства или нет», — пояснил Попов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.