военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины

Короткая ссылка
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины.
Автоэксперт Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что сейчас выгоднее покупать автомобили, которые имеют в стране производственную поддержку. Также рекомендуется решить для себя, от каких опций в машине можно отказаться.

«В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Выбирать его надо не из премиальных соображений. Лучше покупать автомобиль бюджетного сегмента — неважно, российского он производства или нет», — пояснил Попов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить