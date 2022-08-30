Аналитики рассказали о динамике онлайн-спроса в категории продовольственных товаров с начала года

Аналитики сервиса CloudPayments рассказали о динамике онлайн-спроса в категории продовольственных товаров с начала года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Например, в июле — августе по сравнению с февралём — мартом онлайн-оборот снизился на 7%, а число транзакций выросло на 5%. Средний чек снизился на 12%, до 3178 рублей.

Снижение спроса на продукты может быть связано с сезонностью, поскольку многие продукты летом подешевели. Кроме того, многие выращивают овощи и фрукты на дачах.

Ранее «Известия» сообщали, в каких крупных городах России продаётся самая дорогая и самая дешёвая шаурма.