Школьников и студентов из Донбасса приняли в образовательные учреждения Якутии

Школьники и студенты из Донбасса и с Украины, прибывшие в Якутию, продолжат обучение в якутских образовательных учреждениях.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное Минтруда.

Сотрудники ведомства оказывают содействие в оформлении необходимых документов.

Перед началом учебного года с семьями, проживающими в ПВР в Якутске, встретилась первый заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина.

Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.