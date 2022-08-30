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Школьников и студентов из Донбасса приняли в образовательные учреждения Якутии

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Школьники и студенты из Донбасса и с Украины, прибывшие в Якутию, продолжат обучение в якутских образовательных учреждениях.
Школьников и студентов из Донбасса приняли в образовательные учреждения Якутии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное Минтруда.

Сотрудники ведомства оказывают содействие в оформлении необходимых документов.

Перед началом учебного года с семьями, проживающими в ПВР в Якутске, встретилась первый заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина.

Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.

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