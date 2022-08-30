Школьников и студентов из Донбасса приняли в образовательные учреждения Якутии
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное Минтруда.
Сотрудники ведомства оказывают содействие в оформлении необходимых документов.
Перед началом учебного года с семьями, проживающими в ПВР в Якутске, встретилась первый заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина.
Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.