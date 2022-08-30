Кардиолог Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью
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«Важно всё в комплексе: и питание, и количество сна, и физическая активность, включая прогулки на свежем воздухе. Важно, чтобы сон был качественным, еда — сбалансированной, физическая активность — умеренной и посильной, без перенапряжения», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, днём и вечером желательно находиться в хорошо освещённых помещениях, так как яркий свет противостоит выработке мелатонина.
Как отметила Гаврилова, нужно радовать себя и оставлять время на приятные вещи.
«Для кого-то это может быть чтение, для кого-то рисование, а кому-то по душе придутся танцы. Найдите своё увлечение, которое приносит удовольствие. Это способствует выработке серотонина», — пояснила она.
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