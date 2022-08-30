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Кардиолог Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью

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Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью.
Кардиолог Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью
  • Gettyimages.ru

«Важно всё в комплексе: и питание, и количество сна, и физическая активность, включая прогулки на свежем воздухе. Важно, чтобы сон был качественным, еда — сбалансированной, физическая активность — умеренной и посильной, без перенапряжения», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, днём и вечером желательно находиться в хорошо освещённых помещениях, так как яркий свет противостоит выработке мелатонина.

Как отметила Гаврилова, нужно радовать себя и оставлять время на приятные вещи.

«Для кого-то это может быть чтение, для кого-то рисование, а кому-то по душе придутся танцы. Найдите своё увлечение, которое приносит удовольствие. Это способствует выработке серотонина», — пояснила она.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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