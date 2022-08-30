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Сомнолог Дуйкин дал советы по борьбе с джетлагом

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Сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин дал советы по борьбе с джетлагом.
Сомнолог Дуйкин дал советы по борьбе с джетлагом
  • Gettyimages.ru

«Когда человек пролетает два и более часовых пояса, то между внутренним режимом и временем в той местности, где он оказался, возникает диссонанс. Так и появляется джетлаг — сбой суточных биологических ритмов из-за длительного перелёта», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Для более быстрой и лёгкой нормализации биологического ритма желательно начать перестраивать свои привычки под режим в новом месте за несколько дней до перелёта.

«Если в новом месте во время прилёта будет ночь, то стоит выспаться перед путешествием и бодрствовать в самолёте. Если прибываете днём, то, наоборот, нужно хорошенько отдохнуть на борту», — считает Дуйкин.

Он также советует пить воду, поскольку обезвоживание во время смены поясов может быть вредным.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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