Иммунолог Романовская заявила, что букет на 1 сентября может вызвать аллергию у ребёнка

Врач-иммунолог Ксения Романовская заявила, что букет на 1 сентября может вызвать аллергию у ребёнка.

«Сами цветы не являются аллергенами, так как их пыльца довольно крупная по размеру и слизистую травмировать ею не так легко. Но индивидуальную непереносимость нельзя исключать, поэтому если была какая-то реакция однажды на тот или иной цветок, с ним стоит быть поосторожнее», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам врача, различные зелёные травы для красоты букета лучше не добавлять, так как они нередко относятся к семейству сорных и могут вызывать аллергию.

Рекомендуется покупать букеты в проверенных магазинах с качественной вентиляцией.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.