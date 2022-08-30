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Педиатр Маркова назвала режим дня главным для здоровья школьников

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Врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.
Педиатр Маркова назвала режим дня главным для здоровья школьников
  • РИА Новости

«Для ребёнка, идущего в школу, самое главное — это режим дня. В одно время вставать, ложиться спать. А также в одно и то же время кушать, чтобы вовремя вырабатывались необходимые ферменты и на пищеварение затрачивалось меньше энергии. Тогда организм экономит больше сил, чтобы справляться с нагрузками, заболеваемостью», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, до 16:00 школьникам полезно сладкое, так как в первой половине дня у них идёт активная деятельность, тратится много энергии.

«То есть допустимо сладкое с более-менее качественным составом. Во второй половине дня, после 16:00, быстрые углеводы желательно уже не применять», — уточнила Маркова.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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