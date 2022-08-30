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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о грозе и сильном ветре в столице в ближайшее время.
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в Москве ожидаются грозы с дождём. При грозе порывы ветра 15-17 м/с», — говорится на сайте ведомства.

В связи с непогодой МЧС советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Парковать машину советуют вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в начале сентября в Москве и области.

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