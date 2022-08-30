Отечественный авторынок показал рост в августе текущего года
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Несмотря на небольшой рост в августе, это почти вдвое меньше, чем в марте 2022 года, отмечают специалисты.
Во многом нынешнее оживление на авторынке поддерживается льготным кредитованием, которое субсидируется государством.
Согласно базовому прогнозу агентства, объём продаж новых легковых автомобилей в 2022 году в России составит 620 тыс. единиц. Если развитие рынка пойдёт по пессимистичному сценарию, то его объём может составить 570 тыс. штук.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.