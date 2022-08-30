Источник: Леонида Гозмана арестовали на 15 суток

Общественного деятеля Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

Об этом сообщает источник RT.

Ранее стало известно, что Гозмана задержали в Москве.

В деле фигурирует несколько постов Гозмана в социальных сетях.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого ранее запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.