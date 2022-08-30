Автомобиль стал самым популярным транспортом для путешествий в России этим летом

Компании «Росгосстрах» и Ситидрайв в ходе совместного опроса с командой исследований VK выяснили, что 23% россиян путешествовали на автомобиле этим летом. Таким образом, автомобиль стал самым популярным видом транспорта у российских путешественников.

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Об этом пишет «Газета.Ru». На втором месте по популярности оказался поезд (17%), на третьем — самолёт (13%). Как выяснилось, в основном россияне путешествуют на машине внутри страны. 27% не выезжают в отпуск дальше своей области, 21% готов добираться до соседнего региона. За рубеж отправляются только 8% респондентов. Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.