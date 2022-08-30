Представитель онлайн-школы Екушевская назвала опыт одним из качеств хорошего репетитора
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В разговоре с «Газетой.Ru» она назвала критерии, по которым родители смогут подобрать квалифицированного педагога.
Прежде всего, репетитор должен свободно владеть компьютером: общаться по видеосвязи, искать нужную информацию в интернете, создавать ёмкие презентации, применять интерактивные игровые механики.
«Индивидуальный подход к обучению... Также важен и профессионализм. Чтобы результат не заставил себя ждать, выбирайте экспертов, у которых за плечами большой опыт. Обращайте внимание на развёрнутые и подробные отзывы и смотрите, чтобы они не публиковались подряд в один день», — отметила Екушевская.
По словам эксперта, репетитор не должен нагружать ребёнка домашней работой. Напротив, он должен помогать в её выполнении.
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