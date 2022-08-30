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Почти половина россиян предпочитают провести отдых на даче или на природе

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Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведённого компанией СберСтрахование и СберСтрахование жизни совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, летом 47% россиян предпочитают провести время на даче или на природе.
Почти половина россиян предпочитают провести отдых на даче или на природе
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

При этом 23% респондентов отправляются в путешествия или посещают выставки. 16% опрошенных посвящают свободное время встречам с друзьями, 8% — водным видам спорта и новым хобби, 6% — занятиям с детьми.

18% этим летом успели побывать в путешествиях, 17% — устроить пикник на природе.

20% россиян заявили, что уже строят планы на следующее лето. 54% опрошенных пока не успели воплотить летние замыслы и реализуют их осенью. 

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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