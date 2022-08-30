Почти половина россиян предпочитают провести отдых на даче или на природе
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
При этом 23% респондентов отправляются в путешествия или посещают выставки. 16% опрошенных посвящают свободное время встречам с друзьями, 8% — водным видам спорта и новым хобби, 6% — занятиям с детьми.
18% этим летом успели побывать в путешествиях, 17% — устроить пикник на природе.
20% россиян заявили, что уже строят планы на следующее лето. 54% опрошенных пока не успели воплотить летние замыслы и реализуют их осенью.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.