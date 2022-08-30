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В Российской гильдии риелторов дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз по ситуации с ценами на рынке недвижимости.
В Российской гильдии риелторов дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости
  • РИА Новости

«На «первичке» ситуация получше за счёт льготной программы ипотеки, на «вторичке», мягко скажем, для осени тускло. Застройщики действительно не собираются терять прибыль, и они бы хотели, конечно, поднять цены, просто хотя бы потому, что себестоимость возросла. Но дело в том, что сегодня довольно низкая покупательская база», — уточнил эксперт.

По его мнению, цена на недвижимость в России до 2023 года будет носить примерно постоянный характер.

«Могут быть какие-то незначительные колебания в ту или другую сторону, но в целом динамика будет, скорее, ближе к нулевой», — резюмировал Самойлов.

Ранее в беседе с НСН Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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