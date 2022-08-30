В Российской гильдии риелторов дали прогноз по ситуации на рынке недвижимости
- РИА Новости
«На «первичке» ситуация получше за счёт льготной программы ипотеки, на «вторичке», мягко скажем, для осени тускло. Застройщики действительно не собираются терять прибыль, и они бы хотели, конечно, поднять цены, просто хотя бы потому, что себестоимость возросла. Но дело в том, что сегодня довольно низкая покупательская база», — уточнил эксперт.
По его мнению, цена на недвижимость в России до 2023 года будет носить примерно постоянный характер.
«Могут быть какие-то незначительные колебания в ту или другую сторону, но в целом динамика будет, скорее, ближе к нулевой», — резюмировал Самойлов.
Ранее в беседе с НСН Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.