Диетолог Разаренова порекомендовала не заменять мясо рыбой полностью

Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, можно ли полностью замещать в меню мясные блюда рыбными.

Некоторые россияне переходят на пескетарианство — употребляют рыбу и морепродукты, но отказываются от мяса теплокровных животных.

Действительно, рыба содержит необходимые организму вещества, однако не стоит полностью заменять мясо рыбой без медицинских показаний, отметила Разаренова в эфире радио Sputnik.

«Во-первых, чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный скор (показатель биологической ценности белка. — RT) мы получаем. Во-вторых, мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше. Аналогичная ситуация и с витамином В12», — предупредила диетолог.

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