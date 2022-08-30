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Невролог Пенчук назвала гипотиреоз одной из причин ухудшения памяти

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Врач-невролог высшей категории Ольга Пенчук предупредила, что проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых патологии щитовидной железы, атеросклероз, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие.
Невролог Пенчук назвала гипотиреоз одной из причин ухудшения памяти
  • Gettyimages.ru

Как отметила Пенчук в беседе с «Известиями», проблемы с памятью могут быть первой или на начальном этапе единственной жалобой при ряде заболеваний.

В их числе — заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальная гипертензия, атеросклероз, энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, анемия, обструктивное апноэ сна, ожирение, сахарный диабет, опухоль головного мозга, перенесённые инфекции и другие.

К числу факторов риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, травмы головы, дефицит витаминов В12, D и других, а также приём некоторых лекарственных препаратов, резюмировала врач.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.

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