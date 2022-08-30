Адвокат Шагин назвал последствия уклонения от уплаты налога с продажи унаследованного авто

Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин рассказал, как некоторые владельцы избегают уплаты налога 13% с продажи унаследованного автомобиля.

Некоторые продавцы автомобилей, стремясь обойти или минимизировать подоходный налог, просто занижают в договоре продажную цену машины, рассказал специалист в разговоре с Life.ru.

«В отличие от ситуации с квартирами, ФНС редко занимается оспариванием заниженных сделок с машинами и доначисляет налоги, ведь транспорт может сильно пострадать в процессе эксплуатации и на этом основании продаваться чуть ли не по цене запчастей. Однако и при таком занижении тоже может возникнуть неприятная ситуация, ведь если сделку попытается оспорить другой наследник, то проблемы с ФНС в виде налогов и штрафов практически неизбежны», — отметил Шагин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.