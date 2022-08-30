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Автоэксперт Солдунов посоветовал обратиться к профессионалам при покупке подержанной машины

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов посоветовал обратиться к профессионалам при покупке подержанной машины.

«Есть специальные сервисные службы, которые сегодня пробивают автомобиль практически на всё», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, прежде всего нужно обратить внимание на пробег.

«Конечно, его могут и скрутить, но есть такие определённые нюансы, допустим, как потёртость сиденья, замена рулевого колеса, масляные подтёки на двигателе», — пояснил Солдунов.

Он также отметил, что серьёзный продавец сразу предупреждает потенциального покупателя о наличии каких-либо недостатков.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News высказался о целесообразности покупки китайского автомобиля.

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