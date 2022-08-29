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Прокурор призвал признать экстремистскими «материалы» рэпера Oxxxymiron

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Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков выступил за признание экстремистскими материалов рэпера Oxxxymiron (Мирона Фёдорова).

Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил иск.

«Зарегистрирован иск и. о. прокурора Москвы Савенкова в интересах России к Мирону Фёдорову о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети «Интернет», экстремистскими», — рассказали агентству, не уточнив деталей.

В декабре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства изучить доводы, опубликованные в обращении от инициативной «группы патриотов», касательно проверки творчества музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron.

В обращении отмечалось, что исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам полиции.

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