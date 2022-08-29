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Балтфлот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи

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Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В частности, военнослужащие выполнили нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечили прохождение всех видов информации по различным каналам связи с вышестоящим командованием с требуемыми нормативами.

Использовались станции спутниковой связи, мобильный комплекс закрытой видео-конференц-связи, командно-штабные машины, комплексные аппаратные связи, а также радиорелейные станции различных модификаций.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.

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