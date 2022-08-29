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В Кировской области подтвердили 129 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области подтвердили 129 случаев коронавируса за последние сутки.
В Кировской области подтвердили 129 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболел 154 861 житель. Вылечились 148 917 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге продлили действие антиковидных ограничений до 31 октября, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Таким образом, в городе сохраняются рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции контактных поверхностей, условия по вакцинации.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста уровня заболеваемости в регионе.

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