Диетолог Соломатина посоветовала не отказываться резко от всех вредных продуктов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала не отказываться резко от всех вредных продуктов.

В беседе с изданием Pravda.Ru она пояснила, что вместо обычного хлеба можно есть, например, хлеб с отрубями, а если хочется макарон, то можно не доваривать их до конца.

Кроме того, считает Соломатина, картофель желательно совмещать с овощами и есть их в холодном виде.

«Это касается картофеля, это касается хлеба, это касается риса. Использовать эти продукты лучше в виде салатов: добавлять в салат, где много зелени, клетчатки или овощей некрахмалистых», — уточнила специалист.

Ранее в разговоре с Nation News врач-диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.