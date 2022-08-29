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Индустриальный парк «Джанкой» признали соответствующим профильному нацстандарту

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Индустриальный парк «Джанкой» признали соответствующим профильному национальному стандарту.
Индустриальный парк «Джанкой» признали соответствующим профильному нацстандарту
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Крыма.

Индустриальный парк создан на базе Джанкойского машиностроительного завода. Его площадь составляет почти 26 га.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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