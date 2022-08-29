Психолог Моргунов посоветовал менять работу раз в три года для профилактики профвыгорания

Декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук Евгений Моргунов посоветовал менять работу раз в три года для профилактики профвыгорания.

«Считается, если человек засиживается долго на одном рабочем месте, то у него «глохнет» карьерный рост. Поэтому имеет смысл после нескольких лет работы, если нет отчётливых перспектив для роста, начать озираться вокруг. Не исключено, что он найдёт где-то более достойного работодателя, который готов его оценить больше», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, профессиональному выгоранию чаще всего могут быть подвержены врачи, педагоги, психологи, соцработники, консультанты, юрисконсульты, адвокаты.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.