Специалист по косметике Онищенко дала советы по уходу за кожей в жару

Бренд-менеджер ООО «Русская косметика» Олеся Онищенко дала советы по уходу за кожей в жару.

«В жаркую погоду, сталкиваясь с излишней сухостью кожи и её перегревом, мы интуитивно ищем способы охладиться. Традиционно для таких целей выбираются средства с ментолом», — рассказала она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, выраженный охлаждающий эффект даёт и лаванда.

«А вот для лица лучше прибегнуть к охлаждающим средствам с гелевой или муссовой текстурой на водной основе без ментола в составе. В этом случае хорошо работают огурец и алоэ, которые обладают также и успокаивающими свойствами после солнечных лучей», — сообщила Онищенко.

Как добавила эксперт, с помощью охлаждающей косметики можно позаботиться и о волосах.

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