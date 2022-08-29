СК проведёт проверку по факту угроз в адрес Маргариты Симоньян со стороны «Азова»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступающих в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов её семьи.

«В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона «Азов»* в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов её семьи», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин дал указание центральному аппарату ведомства провести проверку по факту угроз и доложить о результатах.

2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.