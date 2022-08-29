Пульмонолог Абакумов посоветовал реже выходить на улицу во время смога
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В беседе с «Парламентской газетой» он выразил мнение, что при необходимости можно использовать маски и респираторы, а после возвращения домой желательно промыть глаза проточной водой и прополоскать горло.
Также рекомендуется пить больше воды.
«Проветривать помещения в период смога не нужно. Лучше включать внутреннюю вентиляцию. Если в квартире есть системы для очистки воздуха и увлажнители — самое время ими воспользоваться», — добавил Абакумов.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.