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Пульмонолог Абакумов посоветовал реже выходить на улицу во время смога

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Врач-пульмонолог Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого Олег Абакумов посоветовал реже выходить на улицу во время смога.
Пульмонолог Абакумов посоветовал реже выходить на улицу во время смога
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Парламентской газетой» он выразил мнение, что при необходимости можно использовать маски и респираторы, а после возвращения домой желательно промыть глаза проточной водой и прополоскать горло.

Также рекомендуется пить больше воды.

«Проветривать помещения в период смога не нужно. Лучше включать внутреннюю вентиляцию. Если в квартире есть системы для очистки воздуха и увлажнители — самое время ими воспользоваться», — добавил Абакумов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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