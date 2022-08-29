Диетолог Арзамасцев напомнил, что чрезмерное употребление орехов приводит к набору веса

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев напомнил, что чрезмерное употребление орехов приводит к набору веса.

«Если съесть их много, то можно достаточно быстро набрать вес. Потому что жиры содержат в себе 9 килокалорий на 1 г. Соответственно, это будет давать прибавку в весе», — пояснил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Арзамасцев, если соблюдать меру и заниматься физической активностью, то ежедневное употребление орехов не принесёт вреда.

«Если есть 30 г в день при условии, что человек имеет хорошую физическую нагрузку, он эти поступившие калории сжигает, то это будет хорошо как для сердца за счёт содержания полезных жиров, так и для мышечной ткани, потому что в орехах содержатся полезные растительные белки», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в орехах довольно много магния.

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