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Врач Чащина назвала чебуреки и картофель фри вредными для здоровья детей продуктами

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Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ирина Чащина рассказала о вредных продуктах.
Врач Чащина назвала чебуреки и картофель фри вредными для здоровья детей продуктами
  • Gettyimages.ru

«Блюда, которыми вы планируете накормить ребёнка в незнакомом ресторане или кафе, обязательно должны пройти тепловую обработку непосредственно перед подачей на стол (это относится и к молочным продуктам, и кондитерским изделиям), не рекомендуется употребление экзотических блюд, для приготовления которых продукты привозятся издалека», — цитирует эксперта kp.ru.

По словам Чащиной, к числу «проблемных» относятся блюда с большим количеством специй, жирное мясо без гарниров, слишком много картофеля фри, беляши, чебуреки, сырые устрицы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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