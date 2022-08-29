Врач Чащина назвала чебуреки и картофель фри вредными для здоровья детей продуктами
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«Блюда, которыми вы планируете накормить ребёнка в незнакомом ресторане или кафе, обязательно должны пройти тепловую обработку непосредственно перед подачей на стол (это относится и к молочным продуктам, и кондитерским изделиям), не рекомендуется употребление экзотических блюд, для приготовления которых продукты привозятся издалека», — цитирует эксперта kp.ru.
По словам Чащиной, к числу «проблемных» относятся блюда с большим количеством специй, жирное мясо без гарниров, слишком много картофеля фри, беляши, чебуреки, сырые устрицы.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.